Vertonghen lõi karistuslööki jahtides oma nina ära vastu tiimikaaslase Toby Alderweireldi pead, misjärel ta ninajuurel olnud suurest haavast korralikult verd lahmas. Arstid lappisid haava küll enam-vähem kokku, kuid ei kontrollinud piisavalt, et Vertongheniga kõik ikka korras oleks. Kuigi kohtunikud käisid isegi arstide käest mitu korda üle küsimas, et kas nad on ikka kindlad, et belglane võib tagasi platsile joosta, anti tohtrite poolt selleks roheline tuli.

Ei möödunud minutitki, kui Vertonghen juba platsi kõrval oli - ning tema olukord oli päris kehv. Mees lausa tuikus ning püsis jalul ainult tänu kaaslaste toele, kusjuures paistis, et ta lausa öökis, mis viitas selgelt peapõrutusele.