Väljakule jooksnud modell lubas trikki korrata: tahan 30-aastaselt pensionile jääda

Wolanski Instagrami lehekülje jälgijate arv tõusis Liverpooli - Tottenhami finaalmängu ajal väljakule jooksmise tagajärjel ligi seitse korda - 300 000 inimeselt kahe miljonini.

"Tahan selleks ajaks, kui mul täitub 30 eluaastat, teenida nii palju raha, et pensionile jääda ning Meistrite liigas väljakule jooksmine aitas selle eesmärgi saavutamisele kaasa. Tahan seda veelkord teha, et oma populaarsust tõsta. Reaktsioon oli uskumatu, olin nii õnnelik. Järsku sadas tööpakkumisi uksest ja aknast, olin üle maailma kuulus," rääkis 22-aastane Wolanski ajalehele The Sun.

Neiu lisas, et isegi tema vanemad olid sellisest tähelepanust meelitatud, kuigi tema isa Daniel Wolanski töötab Los Angelese politseis. "Isa tundis tegelikult kergendust, et mul olid ujumisriided seljas ja ma polnud päris paljas," sõnas Kinsey.

Ameeriklanna sõnul tegi talle ettepaneku väljakule jooksmiseks tema poiss-sõber Vitali Zdorovetski, kes sai oma erootilise sisuga veebiküljele kõvasti reklaami, sest Kinsey kandis trikool lehekülje logo. "Vitali palus mul seda teha, ma ei teadnudki, kui suur asi see jalgpalli Meistrite liiga finaal on," tunnistas neiu.

Wolanski avaldas ühtlasi, et ka platsil olnud mängijad võtsid temaga ühendust. "Ma ei hakka nimesid nimetama, kuid paar Liverpooli jalgpallurit saatsid mulle flirtivaid sõnumeid. Üks saatis südamepilte. Ma isegi ei teadnud, kes nad on, enne kui järele vaatasin. Aga ma ei vastanud neile, sest mul juba on poiss-sõber," lisas ta.