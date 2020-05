Uurimus: Liverpooli ja Madridi Atletico Meistrite liiga kohtumine põhjustas 41 koroonasurma

Madis Kalvet reporter

Liverpool vs Madridi Atletico. Foto: JAVIER SORIANO, AFP/Scanpix

Liverpooli ja Madridi Atletico Meistrite liiga kohtumine on eelnevalt kriitikat saanud ning nüüd on valmis saanud uurimus, mis tõdeb, et selle jalgpallikohtumise tõttu suri 41 inimest koroonaviirusesse.