Unitedi kasutamata võimalus ja Guardiola suur probleem

Suurima sürpriisi valmistas Tottenham Hotspur, alistades uuel ja uhkel kodustaadionil kogu võistluse soosiku Manchester City Heung-min Soni väravast 1 : 0. City jaoks oli see esimene kaotus viimase 15 mängu jooksul. Mäng kinnitas taas nende peatreeneri Pep Guardiola viimaste aastate mõtlemapanevat mustrit – pärast 2011. aastal Barcelonaga Meistrite liigas triumfeerimist on Guardiola kuuel hooajal jutti play-off’is välja langenud. Peaaegu igal hooajal on komistuskiviks saanud just võõrsilkohtumised tugevate tiimidega.