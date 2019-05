Üliõnnelik Pochettino: sellised emotsioonid poleks jalgpallita võimalikud!

"Emotsioonid on uskumatud, tänan sind jalgpall! Sellised emotsioonid poleks jalgpallita võimalikud," sõnas üliemotsionaalne Pocchetino pressikonverentsil. "Tänan kõiki, kes meisse uskusid. Kõike seda on raske sõnades kirjeldada."

Tottenham suutis kordusmängus välja tulla avapoolaja 0:2 kaotusseisust ning pääses edasi tänu Lucas Moura viiendal lisaminutil löödud kolmandale väravale. Kõik kolm tabamust läksidki Moura arvele, kellest sai alles viies mängija, kes on Meistrite liiga poolfinaalis kübaratrikiga hakkama saanud.

"See on kahtlemata minu elu üks tähtsamaid õhtuid!" jätkas Pocchetino, kes tormas lõpuvile järel väljakule ja viskus põlvili. "Kuidas mäng lõppes, kuid me planeerisime mängida, kuidas see plaan esimese kolme minutiga vastu taevast lendas, kui meile värav löödi, see kõik oli lihtsalt uskumatu. Kõige tähtsam on see, et ma tahaksin oma mängijaid õnnitleda. Nemad tegid ära suurepärase töö. Nemad on minu kangelased, nemad on superkangelased!"