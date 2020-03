UEFA president "bioloogiliseks pommiks" tituleeritud mängust: keegi ei teadnud, et Lombardiast saab koroona epideemia epitsenter

Itaallaste Atalanta alistas Milanos toimunud Meistrite Liiga kaheksandikfinaali avakohtumises 40 000 pealtvaataja ees Valencia 4:1. Bergamo haigla pulmonoloogia osakonna arst Fabiano Di Marco seostas suures osas itaallaste nakatumist just selle kohtumisega. Nimelt on just Lombardia regioon, kus mäng toimus, üks enim koroonaviirusega pihta saanud piirkondi maailmas. "40 000 Bergamo elanikku reisisid Milanosse busside, autode ja rongidega. See oli kahjuks bioloogiline pomm," ütles doktor Di Marco ajalehele Corriere dello Sport.

UEFA president Ceferin astus jalgpalliliidu kaitseks välja. "19. veebruaril ei teadnud keegi, et Lombardiast saab epideemia tsenter. Kes oleksime meie olnud, et öelda, et mäng jääb ära? Me järgisime kogu aeg võimude juhtnööre ning me ei saanud midagi teha."

10. märtsi peeti Hispaanias ka korduskohtumine, mis toimus tühjade tribüünide ees. Atalanta võitis kohtumise 4:3.

"Otsuseid ei saa ühe päevaga teha," jätkas Ceferin. "On olemas lepingud ja kokkulepped. Sel hetkel mängiti jalgpalli üle kogu Euroopa. Piirid olid avatud veel, kui Valencia ja Atalanta mängisid. Fännide kogunemine staadioni taga on aga Hispaania võimude vastutus."

Itaalia ja Hispaania on kaks enim koroonaviirusest laastatud riiki Euroopas. Itaalias on tuvastatud 101 739 nakatunut, elu on viiruse tõttu jätnud 11 591 inimest. Paranenuid on 14 620. Hispaanias on koroona avastatud 87 956-l inimesel. Viirus on nõudnud Hispaanias 7716 inimese elu, paranenuid on sellest aga 16 780.

