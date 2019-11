UEFA Meistrite liigas lähevad vastamisi võrdsed vastased

Teisipäeval toimub otsustav lahing Dortmundis, kus kohalik Borussia võõrustab Milano Interit. Mõlemal F alagrupi tiimil on neli punkti ning võitlus käib teise koha peale, mis tagab edasipääsu järgmisesse vooru.

Grupi liidril Barcelonal on seitse punkti, Praha Slavial vaid üks. Milanos võitis Inter Borussiat 2-0. Tänane võit oleks suur samm playoff’i poole.

Barcelona katsub kodus õnne Slavia vastu. Kataloonia jalgpallurid triumfeerisid Prahas 2-1. Samas kaotati eelmisel nädalavahetusel ootamatult Valencia Levantele 1-2 Hispaania meistrivõistlustel.

H grupi liidrid Londoni Chelsea ja Amsterdami Ajax ristavad samuti täna piigid. Hollandis tähistas 1-0 võitu Inglise meeskond. Mõlemad tiimil on tabelis kuus punkti, Valencial on neli ja Lillel üks.

G alagrupis tekitavad intriige sarnase tugevusega klubid. Teisipäeval läheb Peterburgi Zeniit kodupubliku ees lahingusse Leipzigi vastu. Leipzigil on kuus punkti, järgmised on Zeniit ja Lyon nelja punktiga, Lissaboni Benfica on kogunud 3 punkti. Lepizigis kaotas Zeniit 2-1.

Inglise kõrgliiga liider Liverpool üritab kodus taas Genki võita. Belgias tähistas Kloppi meeskond ülekaalukat 4-1 võitu. E grupis on Liverpool alles teisel kohal kuue punktiga. Esikohta hoiab Napoli seitsmega, Salzburgi Red Bullil on kolm ja Genkil üks punkt.