UEFA määras Meistrite liiga finaalmängule uue kuupäeva

Inglismaa väljaande teatel tahab UEFA finaalmatši pidada jätkuvalt Istanbulis. Algselt oli finaali kuupäevaks 30. mai.

Selleks, et finaal saaks toimuda augusti lõpus, peaks veerandfinaalmängud algama hiljemalt 28.-29. juulil.

Hetkeseisuga on Euroopa tugevaimas klubisarjas suudetud välja selgitada neli veerandfinalisti, kelleks on Paris Saint-Germain, Madridi Atletico, RB Leipzig ja Atalanta. Neljas kaheksandikfinaalpaaris on veel korduskohtumine pidamata.

Esialgse kava kohaselt peaks Euroopa liiga finaal toimuma 26. augustil.