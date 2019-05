UEFA ajas Rahvuste liiga finaalturniiriga Jürgen Klopi taas vihaseks

Varasemalt on Klopp olnud rahulolematu, kuna Rahvuste liiga loomisega tekkis hooaega juurde suurema kaaluga võistlusmänge ehk niimoodi kasvas taaskord tähtsate mängude arv. Nüüd sai Rahvuste liiga taaskord Klopi pahameele osaliseks. Täpsemalt väljendas Klopp oma pahameelt Euroopa Jalgpalli Liidu UEFA suunas, kes on tema hinnangul koostanud mängijate jaoks ebarealistliku võistluskalendri.

Nimelt kohtuvad Liverpool ja Tottenham 1. juunil Meistrite liiga finaalis ning juba mõned päevad hiljem peavad paljud finaalis pallinud mängijad asuma heitlema Rahvuste liiga tiitli nimel.

Rahvuste liiga finaalturniir peetakse UEFA otsusega 5.-9. juunini Portugalis. 5. juunil toimuvas poolfinaalis on vastamisi Portugal ja Šveits. 6. juuni poolfinaalis mängivad Holland ja Inglismaa. Kohamängud on kavas 9. juunil.

„Tänavune hooaeg on taaskord olnud väga pingeline. 1. juunil ootab meid ees Meistrite liiga finaal. 6. juunil mängivad mitmed meie mehed imelisel turniiril nimega Rahvuste liiga. Kõik vaatasid mind kummaliselt, kui ma ütlesin, et see liiga ei ole hea idee. Nüüd ongi finaalis kaks Inglismaa klubi. Inglased mängivad lisaks ka Rahvuste liiga finaalturniiril. Oleks Meistrite liigas finaali saanud Amsterdami Ajax, siis oleks probleem ju sama. Lihtsalt probleem oleks teise riigi oma,“ pahandas Klopp.

„Peame mängijate eest paremini hoolitsema. Samamoodi jätkates me lihtsalt tapame selle ilusa mängu,“ lisas Klopp.

Nii Tottenhami kui ka Liverpooli ridades on mitmeid Inglismaa koondise mängumehi. Liverpooli ridadesse kuuluvad näiteks Hollandi koondislased Virgil van Dijk ja Georinio Wijnaldum ning Šveitsi koondises palliv Xherdan Shaqiri.