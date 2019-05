Eelmise nädala kohtumises peavigastuse saanud Vertonghen lubati toona Tottenhami arstide poolt väljakule tagasi, kuid peagi vajas ta püsti seismiseks juba kaaslaste abi ning lahkus tuikudes ja öökides väljakult.

Kui alguses kahtlustati, et Vertonghen sai peapõrutuse, siis hilisemad analüüsid peapõrutust ei tuvastanud. Kirja läks see peavigastusena. Kolmapäevaks on mees taas mänguvalmis, kuid väljakule joostes tuleb tal kanda kaitsvat maski.

Ajax võitis võõrsil avamängu Tottenhami vastu 1:0.