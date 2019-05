Tottenhami tähtmängija: jätsime Ajaxist parema mulje, kui nad tegelikult on

Ilma oma peamiste ründajate Harry Kane'i ja Heung-min Sonita mänginud Tottenham lõi kogu kohtumise vältel ainult ühe löögi raamide vahele.

"Me mängisime alla oma taseme ja ei üldse oma parima mängu lähedalgi," sõnas Eriksen. "Esimesed 20 minutit me lihtsalt jälgisime palli. Peame järgmiseks kohtumiseks palju muutma."

"Jätsime Ajaxist parema mulje, kui nad tegelikult olid. Nad on suurepärane meeskond, aga me ise aitasime kaasa neile," jätkas Taani koondislane. "See on meie enda süü. Teisel poolajal aga mängisime juba veidi paremini."

"Me ei saa rääkida ainult vigastatud mängijatest. Meistrite Liiga poolfinaalis pole oluline, kes on väljakul, me peame ennast kokku võtma. Meil vedas, et Ajax lõi vahepeal posti ja loodetavasti suudame Amsterdamis olukorda muuta."

Tottenhami ja Ajaxi vaheline korduskohtumine peetakse 8. mail ehk järgmise nädala kolmapäeval.