Tottenhami kangelane Moura avaldas, kuidas Pochettino mängijaid vaheajal innustas

"Riietusruumis ütles ülemus, et me peame lööma ühe värava. Kui me lööme esimese, oleme mängus tagasi," meenutas viiendal lisaminutil otsustava 3:2 võiduvärava löönud Moura Pochettino öeldut, vahendab inglaste Express.

"Ja kui ma esimese värava ära lõin, andis see meile meeletult motivatsiooni, et edasi töötada ja edasi võidelda. Pärast teist väravat olime juba kindlad, et kõik on võimalik ja pidime lihtsalt uskuma," jätkas Moura. "See polnud ainult minu teene, kõik mängijad nägid kõvasti vaeva, kogu meeskond."

Klubikaaslane Christian Eriksen kirjutas Tottenhami triumfi aga puhtalt Moura arvele: "Võitsime tänu temale! Arvestades, milliste tõusude ja mõõnadega on meie hooaeg kulgenud, tuleks Mourale Inglismaal ausammas püstitada, et ta meid finaali viis."

Tottenham kohtub 1. juunil Madridis peetavas finaalis Liverpooliga.