Toomas Vara ei kommenteeri Meistrite liiga finaali, Kalev Kruusil uus partner

Nimelt on Vara muude kohustustega hõivatud ja Kruusi partneriks kommentaatoriboksis on FC Flora abitreener Joel Indermitte, kes on TV Play Sportsis kohtumisi juba mõnda aega abikommentaatori rollis vahendanud, kirjutab Soccernet.ee.

"Vanainimese peale ei saa pettuda," kommenteeris Kruus muheledes Vara puudumist.

Meistrite liiga finaalkohtumine Tottenham – Liverpool vilistatakse Madridis, Wanda Metropolitano staadionil lahti Eesti aja järgi kell 22.00. Otseülekanne TV6-s algab 21.45, TV Play Sports hakkab Madridist pilti vahendama juba alates kella 21.00-st.

