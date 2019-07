Tehva Kalju edust: meisse ei uskunud keegi, meil on sellisteks mängudeks teatud oskused

„Seeria oli kahe mängu kokkuvõttes omapärane. Meie vastu määrati kaks pehmet penaltit. Ju olid asja eest. Ega peale minu, meeskonna ja treenerite keegi meie edusse ei uskunud. Oleme ennegi mõne üllatuse sepistanud ja tegime seda taas,“ rõõmustas Kalju president Kuno Tehva Delfi Spordiga vesteldes. „Pulss kõrge ei olnudki. Eelkõige rõõmustan selle üle, et järgmine ring toob tõenäoliselt Tallinnase Glasgow Celticu. Sellise kaliibriga meeskond käis Eestis euromänge viimati mängimas 2006. aastal, kui Levadia kohtus Newcastle Unitediga.“

Tehva sõnul saaks kohtumine Celticuga olema huvitav ka isiklikus plaanis, kuna Euroopa klubijalgpalli liidus ECA on ta sõbrunenud mitme Celticu töötajaga. „Saan juba õnnitlussõnumeid,“ avaldas ta.

Tõsisemalt rääkides tunnistas Tehva, et meeskonna seis tegelikult ülemäära roosiline ei ole. „Eks see tulemus sai väga aurude pealt saavutatud. Meil on teatud oskused sellisteks kohtumisteks häälestuda. Oleme suutnud seda aastaid teha. See tulemus on tegelikult ime. Oleme kannatlikult teinud oma tööd,“ rõõmustas Tehva.

Põhja-Makedooniasse sõitis meeskond ainult 16 mängijaga. Vigastustega on hädas nii Alex Matthias Tamm, Sander Puri kui ka Robert Kirss. „Oleme vigastustega tõsises hädas. Loodetavasti saab mõni mees järgmiseks matšiks terveks,“ lootis Tehva. „Kuna on Eesti mängijate põud, kes võiksid sellisel tasemel mängida, siis otsima välismaalt lisajõudu. Homme või ülehomme on selles suunas uudiseid oodata. Toome ühe mängija laenule nimekast klubist.“