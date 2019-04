Tarmo Rüütli VAR-ist: kõigepealt istu maha, oota ja vaata, kas tuleb mingi otsus

"Ma ei hakka midagi lahti mõtestama. Praegu on nad edukad. Paistab, et uus laine mängijaid on peale tulnud, kes veavad välja. Praegu läks nii. Eks näis, mismoodi lõpuks välja tuleb. Epohhi luuakse ikka pikema aja jooksul. Poolfinaal ja finaal on ees. Keegi ei keela, võitke Meistrite liiga ära ja siis võtame teie ees mütsi maha! Praegu on neil lihtsalt üks etapp läbitud."

Barcelona - Liverpool poolfinaalis Rüüti soosikut ei näe: "Mõlemad võivad teineteist nagu koni kannaga ära kustutada, aga võivad ka näppu kõrvetada. Praegusel hetkel pole mõtet küll kedagi favoriidiks pidada. Mängud on näidanud, et kõigil on võimalus. Kui muidu ei saa, siis lüüakse puusaga, kui siis ka ei saa, siis VAR-iga. Kõigis neljas tiimis on otsustajad olemas. Kõik oleneb päevast ja sellest, kuidas näkkab."