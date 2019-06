TÄNA | Suur finaal: Meistrite liiga võitja selgitavad Tottenham ja Liverpool

Sel hooajal on meeskonnad omavahel kahel korral Premier League'is kohtunud ning mõlemal juhul jäi Liverpool peale 2:1. Alates 2013. aastast on Liverpool ja Tottenham omavahel kohtunud 14 korda. Liverpool on teeninud üheksa võitu ja Tottenham ainult ühe. Neli matši on lõppenud viigiga.

Mauricio Pochettino enne mängu: „Kõige tähtsam on vabadus. Väljakul tuleb tunda ennast vabalt. Tuleb mängida nii nagu seda tehti lapsena. Ei tohi mõelda sellele, et sind vaatab miljard inimest. Kõige olulisem on lõpuks võitmine. Tahame kirjutada jalgpalliajalugu. Tean täpselt, mida tegema peame. Liverpool on suurepärane meeskond ja Jürgen väga edukas treener. Kolmandasse Meistrite liiga finaali jõudmine on treeneri puhul väga suur saavutus.“

Jürgen Klopp enne mängu: „Finaalid on alati erinevad. Sellele mängule tullakse alati teistsuguse meeskonnana. Asjaolud on alati erinevad. Kui mina olen põhjuseks, miks ma olen kaotanud kuus finaali järjest, siis on põhjust muretsemiseks. Arvan aga, et nii ei ole. Viimase seitsme aasta jooksul olen ma tõenäoliselt olnud poolfinaalide võitmise maailmameister. Kui ma kirjutaksin poolfinaalidest raamatu, siis tõenäoliselt keegi ei ostaks seda.“

Finaal algab Madridis Eesti aja järgi kell 22.00. Delfi Sport hoiab lugejaid sündmuste käiguga kursis otseblogi vahendusel.