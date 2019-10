TÄNA | Raskes seisus Madridi Reali ootab Türgi karukoopas ees oluline vastasseis, võistlustules veel mitmeid suurklubisid

Ülitähtis kohtumine ootab ees 13-kordset Meistrite Liiga võitjat Madridi Reali, kes läheb täna võõrsil vastamisi Istanbuli Galatasarayga. Mõnevõrra üllatuslikult võib Hispaania hiiu leida alagrupis viimaselt kohalt, olles kogunud ühe punkti. Ka Galatasarayl on kirjas vaid punkt, aga parem väravatevahe annab eelise neile. Kui Real ka täna peaks punkte kaotama, võib seis juba vägagi keeruliseks minna.

Teises A-grupi kohtumises võõrustab belglaste Club Brügge alagrupi liidrit Pariisi Saint-Germaini. PSG-l on kahe esimese vooruga kirjas kaks võitu ehk 6 punkti. Kahe mänguga kaks viiki teinud Brügge hoiab teist positsiooni.

Võistlustules on täna veel mitu suurklubi. Intrigeeriv seis on B-grupis, kus kevadine finalist Tottenham Hotspur hoiab sarnaselt Realile ühe punktiga viimast kohta. Täna võõrustatakse kodus serblaste Crvena zvezdast, kes on vägagi võimeline üllatusteks. Alles mullusel hooajal saadi alagrupiturniiril 2:0 võit Liverpooli üle. Kahe vooru järel on Crvena zvezdal kirjas 3 punkti, mis annab neile teise koha.

B-grupi liider Müncheni Bayern sõidab külla Piraeuse Olympiakosele. Saksamaa hiiul on seni kirjas kaks võitu, Olympiakosel üks viik ja üks kaotus.