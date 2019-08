TÄNA | Nõmme Kalju vajab eurosarjas elus püsimiseks mitmeväravalist võitu

Avamängu kaotas Kalju võõrsil küll 1:3, kuid võib lootust ammutada tõsiasjast, et nad suutsid lüüa väärtusliku võõrsilvärava, samuti sellest, et võõrsil ei tehtud üldiselt head mängu - seega on arenguruumi, et kodumängus juurde panna, omajagu.

Võõrsil löödud väravate reegli tõttu piisaks Kaljule täna edasipääsuks 2:0 võidust, kui luksemburglased värava löövad, oleks Kaljul tarvis juba 3:1 võitu (kohtumine läheks lisaajale) või kolmeväravalist võitu.

Kuigi Dudelange jõudis eelmisel hooajal suure üllatusena Euroopa liiga alagrupiturniirile, on nende tänavune meeskond vaat et tundmatuseni muutunud - ka eelmisel hooajal meeskonnas pallinud mängijaid võib suurinvestori lahkumise tõttu üles lugeda ühe käe sõrmedel.

Kalju jaoks on tegu ajaloolise võimalusega alagrupiturniirile jõuda, sest kui Dudelange alistada suudetakse, minnakse järgmises ringis kokku samuti vastasega, kelle võitmine ei liigituks jalgpalliime alla: tõenäoliselt on selleks Gruusia meister Thbilisi Saburtalo, kes suutis oma vastasseisu avamängus võõrsil 2:1 alistada Ilja Antonovi koduklubi Jerevani Ararat-Armenia.

