TÄNA | Meistrite liigas selguvad esimesed poolfinalistid: Kas Ajax kukutab ka Juventuse? Mida suudab Man Utd Barcelonas?

Paaris Juventus - Ajax on avamängu järel seis 1:1. Ajaxi poolelt vaadates on see kordusmänguks parem seis kui oli kaheksandikfinaalis Madridi Realiga. Siis avamäng 1:2 kaotati, ent võõrsil suudeti kolme viimase aasta meistrist üle olla 4:1.

Võimalikud algkoosseisud (uefa.com andmetel):

Juventus: Szczęsny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanić, Matuidi; Bernardeschi; Kean, Cristiano Ronaldo.

Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Blind, Mazraoui; Schöne, Van de Beek, De Jong; Ziyech, Tadić, Neres.

Paaris Barcelona - United on trumbid selgelt Hispaania gigandi käes. Võõrsilt on Barcelonal taskus 1:0 võit ja Camp Noul pole viimastes mängudes alla kahe värava löödud.

Võimalikud algkoosseisud (uefa.com andmetel):

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Rakitić, Busquets, Arthur; Messi, Suárez, Dembélé.

Manchester United: De Gea; Dalot, Lindelöf, Smalling, Young; McTominay, Fred, Pogba; Rashford, Lukaku, Martial.