TÄNA | Meistrite liigas kohtuvad PSG ja Real ning Atletico ja Juventus

Vooru kesksetes mängudes on vastamisi Paris Saint-Germain ja Real Madrid A-grupis ning Madridi Atletico ja Torino Juventus D-grupis.

Atletico peatreener Diego Simeone ei saanud enne Itaalia meistriga kohtumist üle ega ümber vastaste ründetähest Cristiano Ronaldost. "Teda on raske kellegagi võrrelda, ta on värava ees tõeline loom. Tema uskumatud numbrid räägivad enda eest, karistusala lähedal on ta kogu aeg üliohtlik. Teda on raske kontrollida ja me hakkame kannatama," sõnas Simeone eilsel pressikonverentsil.

Tänased Meistrite liiga mängud:

A-alagrupp:

19.55 Brügge - Galatasaray

22.00 Paris Saint Germain - Real Madrid

B-alagrupp:

19.55 Olympiakos - Tottenham

22.00 Müncheni Bayern - Belgradi Crvena Zvezda

C-alagrupp:

22.00 Zagrebi Dinamo - Atalanta

22.00 Donetski Šahtar - Manchester City

D-alagrupp:

22.00 Madridi Atletico - Torino Juventus

22.00 Leverkuseni Bayer - Moskva Lokomotiv