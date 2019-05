TÄNA | Meistrite liigas algab põnev poolfinaalseeria Barcelona ja Liverpooli vahel

Eile peeti avakohtumine teises poolfinaalpaaris, kus selle hooaja suurüllataja Amsterdami Ajax jätkas oma imelist seeriat ning võitis Londonis kohaliku Tottenhami 1:0.

Liverpooli jaoks on suurim küsimärk, kas nende ründetäht Roberto Firmino saab täna osaleda. Brasiillane jättis reedese mängu Huddersfieldiga lihasevigastuse tõttu vahele. "Kui Bobby on 100% valmis, siis ta mängib," kommenteeris peatreener Jürgen Klopp Firmino olukorda. "Täna (eile - toim.) tegi ta treeningu kaasa. Otsuse teeme homme (täna)."

Sakslane ennustab, et Barcelona hakkab mängu domineerima ning neil tuleb suure surve all hakkama saada. "Kas me peame kannatama? Jah, see on 100% kindel. Kas meil tekib võimalusi? Jah, 100%. Kas me suudame need realiseerida? Ma väga loodan, et suudame. Seda me lähemegi tegema," ütles Klopp. "Barcelona on üle 20 aasta tipus olnud, meie oleme eurosarjades finaali jõudnud alles viimastel aastatel. Nende vastu on väga raske mängida, kuid ma ma ei saaks olla rohkem põnevil. Minu mängijad tunnevad sama."

Barcelona juhendaja Ernesto Valverde nimetas Liverpooli "võimsaks meeskonnaks", mille vastu on vaja kõik 180 minutit väga hästi mängida.

"Liverpool mängib kõrge pressingu ja rütmiga. Väga raske vastane, keda alistada. Meie eesmärk on võit, kuid me teame, kui väärtuslik oleks nad avamatšis kuivale jätta," arutles Valverde.