TÄNA | Meistrite liigas algab play-off: Liverpool mängib võõrsil Atleticoga, Dortmund võtab vastu PSG

Liverpool teeb sel hooajal Inglismaal seda, mida ise tahab. Koduses liigas neile võrdväärset vastast ei olegi. Kuigi Premier League’i võit ei ole veel ametlikult kindel, ei kahtle nende triumfis õigupoolest enam keegi. 26 kohtumisega on kirja saadud 25 võitu ja üks viik. Loomulikult soovitakse sari lõpetada kaotusteta, kuid sama suur on soov kaitsta Meistrite liiga trofeed. Arvestades, et koduses liigas on suur töö juba tehtud, saabki keskenduda euromängudele.

Pärast Meistrite liiga kaheksandikfinaalide loosimist võis kõige suuremat pettumust tõenäoliselt tunda Madridi Atlético meeskond. Just nemad said endale vastaseks Liverpooli. Seeria avakohtumine peetakse juba teisipäeval. Atlético on Diego Simeone käe all ikka olnud võitlev ja kaitsele rõhuv meeskond, kuid eelmisel suvel toimunud suured koosseisu muudatused on jätnud meeskonna mängule siiski oma jälje.

Delfi vahendab kell 22.00 algavate mängude tähtsamad sündmused otseblogi vahendusel.

Jalgpalli Meistrite liiga 1/8-finaalid https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/meistrite-liiga-jatkub-kas-favoriit-liverpool-on-parim-klubi-parast-pep-guardiola-fc-barcelonat?id=88942839 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/meistrite-liiga-on-tagasi-ja-panused-on-korged?id=88966275 https://sport.delfi.ee/news/jalgpall/eurosarjad/jurgen-klopp-teatas-tanavuse-meistrite-liiga-suurfavoriidi?id=88962801