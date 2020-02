TÄNA | Meistrite liiga suures lahingus lähevad vastamisi Madridi Real ja Manchester City

Reali ja City duellis on eriti palju kaalul just viimase jaoks. Alles hiljuti määrati Manchesteri klubile kahe aasta pikkune eurosarjades osalemise keeld. ManCity on juba aastaid suure raha toel Meistrite liiga trofeed jahtinud ja seega võib tänavune aasta olla nende jaoks lähiajal viimaseks võimaluseks.

City tuleb kohtumisele vastu sisuliselt oma parimas rivistuses. Mängukõlbulikuks on tunnistatud ka Raheem Sterling. Puudu on ainult pikaagse vigastusega väljas olev Leroy Sane.

City eeldatav algkoosseis: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Zintšenko; De Bruyne, Rodri, Silva; Bernardo, Agüero, Sterling.

Reali poolel on pikemat aega rivist väljas Marco Asensio. Viimati sai vigastada ka Eden Hazard, kelle debüüthooaeg Madridis on kujunenud katastroofiliseks.

Madridi tiim saab kohtumisele vastu minna üsnagi enesekindlalt, kuna nende juhendaja Zinedine Zidane ei ole varasemalt Meistrite liigas ühtegi play-off'i seeriat kaotanud.

Reali eeldatav algkoosseis: Courtois: Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modrić, Valverde, Casemiro, Kroos; Vinícius Júnior, Benzema.

„Meil on olnud mõned kehvad mängud, kuid see ei tähenda, et meil läheks halvasti. Oleme õnnelikud, kuna tahame selliseid suuri kohtumisi mängida. See saab olema Madrid vs ManCity, mitte Guardiola vs Zidane. Meie oleme igatahes valmis tegema head tööd,“ sõnas Zidane kohtumise eel.

„Peame olema tugevad. Meil peab olema kvaliteeti ja õnne. Keskendumine peab olema väga kõrgel tasemel ja mänguplaan tuleb täpselt ellu viia. Lisaks tahame, et meil oleks varasemast rohkem õnne,“ lisas Guardiola omalt poolt.