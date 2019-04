TÄNA | Manchester Cityt ootab Meistrite liigas tõehetk, Liverpool valmistub edasipääsu vormistama

Avamängudes jäid peale Tottenham ja Liverpool: Spurs alistas koduplatsil Manchester City 1:0, Liverpool oli samal ajal Portost kodumurul üle 2:0.

Kui võiks eeldada, et Liverpooli-suguse meeskonna jaoks on 2:0 eduseisu edasipääsuks muutmine lihtsustatult öeldes vormistamise vaev, siis Manchester City ja Tottenhami korduskohtumisest tõotab tulla tõeline põnevusmatš. Avamängus pisut üllatuslikult lüüa saanud ning selle juures ka võõrsilväravata jäänud City peab eelkõige kaitses olema väga ettevaatlik: kui Spurs täna õhtul ühe värava lööb, on Cityl automaatselt edasipääsuks juba kolme tabamust tarvis.

Hoolimata sellest on kihlveokontorites edasipääsusoosikuks nimetatud just City.

Tottenham peab sealjuures hooaja lõpuni hakkama saama ilma esiründaja Harry Kane'ita, kes sai eelmisel nädalal kohtumises Cityga hüppeliigesevigastuse.

Mõlemad kohtumised algavad täna õhtul kell 22.00, Delfi Sport toob sündmuste käigu lugejateni otseblogis.