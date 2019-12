TÄNA | Kas Norra imelaps kukutab Liverpooli konkurentsist?

Põnev seis on E-grupis, kus kahele esimesele kohale pretendeerivad kolm võistkonda. Valitsev Meistrite Liiga võitja Liverpool sõidab külla Salzburgile, Napoli võõrustab Genki.

10 silma kogunud Liverpool peab Salzburgi (7 punkti) vastu vähemalt viigi välja võitlema, et edasipääs kindlustada. Kaotus aitaks neid edasi vaid juhul, kui Napoli samal ajal Genkile alla jääb. Salzburgi viiks edasi võit Liverpooli üle, aga kui Napoli samal ajal Genki võidab, peavad nad Liverpoolist vähemalt kahe väravaga paremad olema.

Salzburgi peamised lootused on pandud 19-aastase norralase Erling Braut Haalandi peale, kes on tänavu olnud fenomaalses hoos. Kõikide sarjade peale on tal kirjas 21 kohtumist ja 28 tabamust - neist 8 on tulnud Meistrite Liigas. Esimene omavaheline kohtumine Liverpooli ja Salzburgi vahel lõppes mäletatavasti Inglismaa klubi napi 4:3 võiduga. Ka tolles mängus sai Haaland korra jala valgeks.

Intrigeeriv seis on ka F-grupis, kus teise koha nimel heitlevad Milano Inter ja Dortmundi Borussia. Juba edasipääsu kindlustanud Barcelona võõrustab Interit, Dortmund võtab kodus vastu Praha Slavia.