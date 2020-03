TÄNA | Kas Mourinho ja Tottenham langevad Meistrite liigast välja? Atalanta murrab veerandfinaali?

Nädal tagasi võitis Leipzig võõrsil Tottenhami 1:0, Atalanta purustas aga koduväljakul Valencia 4:1.

Atalanta on viimasel ajal üldse heas hoos olnud. Klubi on võitnud kolm järjestikust matši Itaalia Serie A-s ja asub seal neljandal kohal, millega kvalifitseerutakse hetkel ka järgmiseks hooajaks Meistrite liigasse.

Valencial läheb seevastu kehvasti - nad on võitnud vaid ühe matši viimasest viiest ning on langenud Hispaania meistriliigas seitsmendaks.

Ka Tottenhamil on rasked ajad. Vigastatud liidrite Harry Kane’i ja Son Heung-Min’ita on Jose Mourinho juhendatav klubi kaotanud viimasest viiest mängust neli. Nädalavahetusel sai vigastada veel ka nende kolmas ründaja - jaanuaris ostetud 22-aastane Hollandi ääreründaja Steven Bergwijn.

RB Leipzigil ei õnnestunud läinud nädalavahetusel Wolfsburgi võita (0:0) ja nad loovutasid Bundesliga tabelis teise koha Dortmundile. Saksamaal lahutab aga esikolmikut vaid viis punkti.

Meistrite liiga: RB Leipzig - Tottenham, Valencia - Atalanta