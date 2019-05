TÄNA | Kas Liverpool teeb Barcelona vastu imet?

Liverpool pakkus avamängus võõrsil Barcelonale küll vägeva lahingu ning mängis tegelikult hästi, kui välja arvata "pisiasi", et vastase värava ees ei suudetud tekitatud olukordi lahendada. Barcelona oli samal ajal rünnakul efektiivne ning Luis Suareze üks ja Lionel Messi kaks väravat annavad Barcelonale tänase kohtumise eel võrdlemisi turvalise 3:0 eduseisu.

Liverpooli ülesanne on küll tohutult raske, ent ei tasu unustada, et oleme Meistrite liigas viimastel aastatel sarnastest seisudest välja tulemisi näinud küll: meenutame kas või eelmise aasta veerandfinaali, kus seesama Barcelona võitis AS Roma vastu avamängu kodus 4:1, ent sai seejärel võõrsil ootamatu 0:3 kaotuse ning langes konkurentsist.