TÄNA | Flora läheb 48 000 pealtvaataja ees Euroopa liiga poolfinalisti vastu imet korda saatma

Just sellise skooriga mullu Euroopa liigas poolfinaali jõudnud ja seal Londoni Chelseale kaotanud Bundesliga klubi eelmisel neljapäeval Lilleküla staadionilt lahkus.

8500 pealtvaataja ees läks Eintracht juhtima Lucas Torrcas Torro 24. minuti väravast. 34. minutil sepistas Mihkel Ainsalu viigivärva, lõppskoori vormistas 71. minutil Dejan Joveljic.

Eintrachti koduareen müüdi korduskohtumiseks välja juba 17. juulil. Sellest saab suurim publikuarv, mis mõnel Eesti vutitiimi euromängul kunagi olnud. Praegune tippmark 41 872 inimest pärineb Glasgow’ Celticu ja Nõmme Kalju eelmise nädala duellist.

"Meie mänguplaani seisukohalt on asi lihtne. Kuna avakohtumises asjad toimisid, siis väga suuri muudatusi tegema ei hakka. Teisalt Eintracht on nüüd hoopis paremini valmis. Tõenäoliselt panevad nad käiku juurde," arvas Flora peatreener Jürgen Henn. "Avamängu hea esitus teeb meie elu nüüd usutavasti raskemaks. Võib arvata, et meil ei lasta seekord nii palju palliga mängida."

Kuigi Eintrachtil on avamängust kirjas kaks väärtuslikku võõrsilväravat ja selja taga vaid üks tabamus, kutsus peatreener Adi Hütter oma hoolealuseid üles valvsusele. "Ootame kaitsvat ja hästi organiseeritud vastast. Peame olema palli kaotamise korral ettevaatlikud ja minema sel juhul koheselt pressingule. Peame väljamüüdud tribüünide ees igal juhul ründavalt mängima. Tahaksin eelmise nädalaga võrreldes arengut näha!" ütles Hütter eilsel pressikonverentsil.

Frankfurdi ja Flora seeria võitja kohtub Euroopa liiga kolmandas eelringis ungarlaste Fehérvári või Liechtensteini Vaduziga. Avamängu võitsid ungarlased kodus 1:0.

Delfi vahendab kell 21.30 algava mängu käiku tekstipõhises otseülekandes.