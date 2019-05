Tallinnast alguse saanud reeglimuudatus muudab Meistrite liiga finaali huvitavamaks

Raul Ojassaar reporter RUS

UEFA superkarikafinaal Lilleküla staadionil Foto: Madis Veltman

The Times kirjutab, et UEFA on otsustanud nii Meistrite liiga kui Euroopa liiga finaalis lubada meeskondadel pingile nimetada senise seitsme asemel 12 vahetusmängijat.