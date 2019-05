Aastaid on räägitud, et suured vutiklubid tahavad luua oma superliiga. Praegu liigub kõik sinnapoole, see et n-ö superliiga tuleb, kuid seda tehakse koostöös Euroopa jalgpalliliidu UEFA-ga. Üheselt on selge ka see, et Euroopa jalgpalliklubisid ühendav organisatsioon ECA surub päris mitu enda soovi läbi. Niite tõmbab seal peamiselt Torino Juventuse president Andrea Agnelli.