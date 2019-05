Suurklubide poolt tahetud Ajaxi 19-aastane kapten ei välista Hollandis jätkamist

Peamiselt FC Barcelona ja Manchester City huviorbiidis olev 19-aastane keskkaitsja ei välista aga hoopis praeguses koduklubis Ajaxis jätkamist. "Ma ei tea veel," vastas de Ligt ajakirjanike küsimusele, kus ta uuel hooajal mängib.

"Minust räägitakse ja kirjutatakse palju," sõnas Hollandi koondislane. "See on kehtinud kogu hooaja kohta. Mul ei probleemi sellega, et minust nii palju räägitakse."

"Frenkie de Jong (de Ligti klubikaaslane - toim) liitub FC Barcelonaga, aga mina pole oma otsust veel teinud. See on fakt," jätkas de Ligt. "Tõsi on see, et mitmed klubid tunnevad minu vastu huvi."

De Ligt lisas, et temale kõige tähtsamaks klubiks jääb alati Ajax. "Mul ei ole peale Ajaxi mitte ühtegi unistusteklubi. Minu unistus oli alati Ajaxis mängida ja seda ma ka suutsin. Niikaua, kuni mul on kehtiv leping Ajaxiga, on alati võimalus, et seal jätkan."

Matthijs de Ligt aitas klubi tänavu Meistrite Liigas poolfinaali, kus jäädi napilt alla Tottenham Hotspurile. Teel poolfinaali alistati play-off mängudes aga nii Madridi Real kui Torino Juventus. Koduses Hollandi kõrgliigas võideti nelja-aastase vahe järel taas meistritiitel.