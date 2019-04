Suurklubid soovivad Meistrite liigat kardinaalselt muuta. Kas samm "superliigale" lähemale ootab ees juba viie aasta pärast?

ECA soovib, et nende plaan hakkaks tööle alates 2024. aastast ning see pööraks juba aastakümneid suhteliselt samasugusena püsinud Meistrite liiga võistlussüsteemi pea peale.

Kui praegu koosneb alagrupiturniir kaheksast neljaliikmelisest alagrupist, siis ECA ettepaneku järgi võiks see seisneda hoopis neljas kaheksaliikmelises alagrupis. See tähendaks, et kui praegu peab iga meeskond kuus alagrupikohtumist, siis edaspidi oleks neid voore lausa 14 ning mõned neist peetaks ka nädalavahetustel.

Samuti tekiks Meistrite liigasse väljalangemisfaktor: iga alagrupi kuus paremat ehk kokku 24 klubi tagaksid automaatselt endale koha alagrupis ka järgmiseks hooajaks, ülejäänud kaheksal tuleks aga oma koha eest võidelda.

Sedavõrd suur mängudehulk Meistrite liigas paneks mõistagi tippklubid surve alla, sest samal ajal tuleb mängida ka koduliigas. Koduste meistrivõistluste tähtsusele oleks selline süsteem aga suur oht, sest praeguse süsteemi järgi jaotatakse Meistrite liiga kohti just nimelt seal - suurtes liigades nagu Inglismaal, Hispaanias, Itaalias ja Saksamaal saavad teadupoolest liigatabeli neli esimest automaatselt koha Meistrite liiga alagrupis. ECA plaani kohaselt kaotaks senine sätestus aga tähtsuse, sest kohad Meistrite liigas jaotataks suuresti ära just euromängudega.

Halvaks uudiseks oleks selline süsteem ka väiksematele klubidele, sest ka kvalifikatsiooniprotseduuri ootaks sellisel juhul ees suur muudatus - väiksematel klubidel ei tekikski võimalust endale koht Meistrite liigas välja võidelda.