Suur karistus tuleb aina lähemale: Manchester City heidetakse tõenäoliselt Meistrite liigast välja

Kuigi Euroopa Jalgpalli Liit UEFA ei ole otsust veel välja hõiganud, siis City on juba võimaliku otsuse kaevanud Rahvusvahelisse Spordiarbitraaži CAS-i.

City jaoks läks asi hapuks mullu novembris, kui Saksamaa väljaanne Der Spiegel kirjutas, et Manchesteri klubi omanik Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan on võistkonna sponsori Etihad Airwaysi varjus kandnud klubile ebaseaduslikke summasid. Räägitud on ligemale 70 miljonist eurost.

Vastavalt UEFA reeglitele ei tohi ükski klubi üleliia palju kulutada ning vastavalt Financial Fair Play reeglitele saavad karistada meeskonnad, kelle kahjum kolme hooaja peale on üle 30 miljoni euro.

ManCity on ühe korra juba Financial Fair Play reeglite rikkumise eest karistada saanud. 2014. aastal määrati neile 55 miljoni euro suuruse trahv ning nad tohtisid Meistrite liiga koosseisu üles anda ainult 21 mängijat.

Sel korral plaanib UEFA aga karmima käe poliitikat ning Inglismaa meedia teatel on sisuliselt kindel, et City eemaldatakse üheks hooajaks Meistrite liigast. Tõenäoliselt ei juhtu see siiski järgmisel hooajal ning ManCityl tuleb Euroopa kõige tugevamat klubisarja kõrvalt vaadata hooajal 2020/21.