Suri Meistrite liigale aluse pannud jalgpallijuht

89-aastaselt surnud Johansson oli aastatel 1990-2007 UEFA presidendiks ning juba tema ametiaja algusaastatel reformis ta Euroopa klubijalgpalli täielikult, luues Meistrite liiga sellisel kujul nagu me seda praegu tunneme. Johanssoni ametiajal kasvas ka EM-finaalturniiri osalejate arv kaheksalt 16-le.

Johanssoni mälestuseks peetakse kõigi sel nädalal UEFA egiidi all toimuvate kohtumiste eel leinaseisak. See tähendab, et ka laupäevase Eesti - Põhja-Iirimaa kohtumise eel pühendatakse moment Johanssonile.