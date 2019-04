Solskjaer jäi enesekindlaks: suudame ka Nou Campil suure tagasituleku teha

Mäletatavasti mängis United kaheksandikfinaalis PSG-ga võõrsil tagasi kaheväravalise kaotuse.

"See PSG esitus annab meile alati lootust ja usku, et suudame taas sama teha. Samas me teame, et mängime turniiri favoriidiga," sõnas Solskjaer avamängu järel, kus ainus tabamus sündis pärast Luis Suarezi pealööki Luke Shaw omaväravast.

"Nou Campile minek on suur väljakutse ja seal võitmine oleks suurem saavutus, sest Barcelona pole harjunud kodus kaotama. Kuid me oleme suutelised võitma, selles pole kahtlustki," jätkas Solskjaer. "Võrreldes avamänguga peame oma võimalused ära lööma. Teame, et meil tekib võimalusi ning neist tuleks kohe kiiresti kinni haarata ja esimene ära lüüa."

Barcelona juhendaja Ernesto Valverde jäi 1:0 võiduga igati rahule. "Lahkume hea tulemusega, aga edu on siiski minimaalne. Oli hetki, kus olime hädas, kuid kõik läks hästi. Meie domineerimise ajal suruti meid kõvasti ja raske oli võimalusi leida," kommenteeris peatreener.

Teises eilses veerandfinaali avamängus tegid Amsterdami Ajax ja Torino Juventus Hollandis 1:1 viigi. Teisipäeval võtsid avamängus võidu kodumeeskonnad - Liverpool alistas Porto 2:0 ja Tottenham Manchester City 1:0.