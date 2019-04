Simeone Costa eemaldamisest: kui kohtunik tundis, et teda solvati, oli punane kaart õigustatud

Atletico kaotas laupäeva õhtul Barcelonale 0:2, kusjuures kohtunikku solvanud Costa sai punase kaardi juba 28. minutil.

Huultelt lugejad on sotsiaalmeedias kirjutanud, et Costa sõnum kohtunik Gil Manzanole oli: "Ma s**un sinu f***ing ema peale".

"Küsisin poolajal kohtunikult, mis juhtus. Ta ütles, et Costa ütles talle midagi kohatut, kuid Costa ise kinnitas mulle, et ei teinud seda. Paljud teised mängijad on samuti halbu asju öelnud, kuid neid pole eemaldatud. Samas pole see mõistagi vabandus Costa teguviisile. Kui kohtunik tundis, et teda solvati, on eemaldamine õigustatud," rääkis Simeone väljaandele Marca.

Peatreener hindas kokkuvõttes oma meeskonna esituse heaks, sest Barcelonat suudeti kuival hoida 85 minutit. "Mängijad tegutsesid hästi ja kümnekesi mängimise kogemus tuleb meile tulevikus kasuks," lisas Simeone.

Barcelona võit suurendas nende edumaa Atletico ees juba 11-punktiliseks.