Sergio Ramos saab tahtliku hoiatuskaardi hankimise eest karistada

Ramos soovis kollase kaardi saada, et kanda juba järgmises matšis, mis suurt kaalu ei oma, mängukeeld ja minna veerandfinaalkohtumistele puhaste paberitega.

Kuna Real võitis võõrsil Ajaxit 2:1, pole tiitlikaitsjatel ilmselt raske kordusmänguga endale veerandfinaalpääse hankida.

Ramos sai kollase kaardi 89. minutil Kasper Dolbergi vastu tehtud veaga vahetult pärast seda, kui Marco Asensio oli löönud võiduvärava.

Pärast matši vihjas 32-aastane hispaanlane ka ise, et hankis kaardi tahtlikult. "Vaadates tulemust valetaksin, kui ütleksin, et ei võtnud seda (kaarti - toim.) tahtlikult," tunnistas Ramos ajakirjanikele. "Ma ei alahinda vastast ega arva, et meie edasipääs on otsustatud, aga jalgpallis tuleb vahel teha raskeid otsuseid."

Hiljem üritas küll Ramos olukorda siluda ning andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et tema kollane kaart polnud siiski tahtlik.

Ramose täpse karistuse otsustab UEFA sel neljapäeval. Ilmselt ähvardab Reali kaptenit nüüd kahemänguline keeld, mis jätaks ta eemale ka võimalikust veerandfinaali avakohtumisest.

UEFA reeglite kohaselt tuleb mängijal üks kohtumine eurosarjas vahele jätta, kui ta on saanud kolm hoiatuskaarti.