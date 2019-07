Serblaste president kaotusest Florale: võime oma mängijad lahti ka lasta

"See oli täiesti kohutav - nii mäng kui ka mängijate käitumine. Meie mängijad oleks justkui reisil olnud ja tulemus polnud neile oluline," sõnas Niši Radnički president Ivica Toncev pärast kaotust, vahendas Soccernet.ee.

"Mõned mängijad arvavad ekslikult, et me tolereerime sellist käitumist," jätkas Toncev. "Uskuge mind, me võime neid väga kiirelt tänada ja lahti lasta. Meie suurte ambitsioonidega klubi ei vaja argpükse ja kõvasid jutumehi."

Korduskohtumine Flora ja Radnički vahel peetakse sel neljapäeval viimase koduväljakul algusega kell 21.45.

