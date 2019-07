Serblaste peatreener kaotusest Florale: see oli ebaõiglane, kuid oleme selles ise süüdi

Madis Kalvet reporter RUS

Simo Krunic (paremal) kohtumise käiku jälgimas. Foto: Jaanus Lensment

Radnički Niši jalgpalliklubi peatreener Simo Krunic tõdes FC Floralt saadud 0:2 kaotuse järel, et lõpptulemus oli ebaõiglane. Siiski leidis ta, et järgmisel nädalal Nišis peetavas Euroopa liiga esimese eelringi korduskohtumises tehakse kõik võimalik, et edasipääs tagada.