Sander Puri: kihvt oleks olnud Celticut viigiväravaga nõelata

"Arvan, et mängupilt oli väheke parem kui võõrsilmängus. Suutsime ka ise rohkem võimalusi luua. Teise poolaja alguses tundus Celtic 10 minutit isegi kerges paanikas olevat. Oleks neid sealt nõelanud, oleks väga kihvt olnud," ütles Puri pärast Meistrite liiga 2. eelringi korduskohtumise 0:2 kaotust ERR-i kaamera ees. Viigivärava võimalus oli õhus kuni kolmanda üleminutini, mil ukrainlase Marian Švedi tabamus pinged lõpuni maha võttis.

"Avaldasime neile kümme minutit väikest survet. Peeter [Klein] läks väravavahiga peaaegu üks-ühele. Kahju, et ei õnnestunud ära lüüa. Aga midagi pole teha. Tuleb edasi töötada ja küll me ära lööme! Eks noored mängijad said siit kogemusi juurde. Euroopa mängud on kõigile heaks karastuseks."

31-aastane Eesti koondislane lisas, et avamängu 0:5 kaotus oli Kalju mängijatel peast pühitud, sest eesmärk oli tänast kohtumist võtta täiesti eraldiseisvana. "Me ei mõelnud esimese mängu peale. Teadsime, et siit edasi minna on suht lootusetu. Võtsime tänast mängu eraldi. Selles plaanis mängisime tublisti ja kindlasti avamängust paremini. Selle pealt on igati positiivne järgmisele Euroopa liiga mängule minna," sõnas Puri.

Eeloleval pühapäeval ootab Kaljut Premium liiga kohtumine FC Kuressaare vastu Hiiu staadionil, misjärel kohtutakse Euroopa liiga 3. eelringi avamängus võõrsil Luksemburgi klubi Dudelange'iga. "Ma ei tea neist mänguliselt väga palju. Tean, et neil läks ka eelmine hooaeg Euroopas tublisti (jõudsid Euroopa liiga alagrupiturniirile - toim). Väike klubi, leegionäre täis. Kindlasti raske vastane. Homme taastume ja siis hakkabki ettevalmistus vaikselt pihta. Võib-olla on hea, et esimene mäng võõrsil on. Loodame, et kordusmängus toetab meid veel rohkem rahvast kui täna," lausus Puri.

Lilleküla staadionil oli täna ametlikel andmetel 4014 pealtvaatajat.