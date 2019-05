Salah meenutas valusat mälestust Meistrite Liiga finaalist: nutsin peaaegu iga päev

Mäletatavasti vigastas Salah kokkupõrkes Ramosega tõsiselt õlga ja pidi pärast 30 mänguminutit enda jaoks Meistrite Liiga finaali lõppenuks lugema. Madridi Real võitis lõpuks finaali Liverpooli vastu 3:1.

Salah vigastas osutus piisavalt tõsiseks, et mees ei saanud aidata Egiptuse koondist jalgpalli MM-il avamängus Uruguay vastu.

"Tegu oli minu jaoks väga halva perioodiga. Meistrite Liiga finaal on suur unistus minu, kogu Liverpooli ja fännide jaoks," sõnas Salah. "Tahtsime väga Meistrite Liigat võita. See oli mulle mentaalselt raske aeg."

"Kui mind välja vahetati pärast vigastust, läksin riietusruumi nutma. Tundsin, et nii Meistrite Liiga kui MM on minu jaoks lõppenud. See teeb mulle praegugi haiget, sest me olime väga lähedal võitmisele, aga ei suutnud seda."

Salah tunnistas, et MM-i aegne periood oli talle samuti väga keeruline. "Ma tahtsin väga MM-il mängida. See oli mu unistus, kuid ma polnud piisavalt terve. Ma nutsin oma toas peaaegu iga päev. Nutsin enne esimest kohtumist Uruguay vastu bussis, kui koondisega sinna sõitsime, sest ma ei saanud mängida."

Sergio Ramos langes pärast Meistrite Liiga finaali Liverpooli toetajate suure kriitika alla vea tõttu, mis ta Salah'le tegi. Hispaanlane ise sõnas hiljem, et tema midagi tahtlikult ei teinud ja tema südametunnistus on puhas. "Ma ei ole pärast seda Ramosega rääkinud. Minu jaoks on see teema läbi," sõnas Salah.