Saksamaa jalgpallilegend: tahan Jürgen Kloppi Müncheni Bayerni peatreeneriks

51-aastane Klopp võitis möödunud nädalavahetusel oma esimese tiitli Liverpooliga, kui juhendas meeskonna klubi ajaloo kuuenda Meistrite Liiga võiduni. 2015. aastal Liverpooliga liitunud Klopi praegune leping klubi lõppeb aastal 2022, kuid klubi juhatus andis pärast võidukat Meistrite Liiga finaali teada, et soovivad sakslasega lepingut pikendada.

Kunagine Müncheni Bayerni mängija ja peatreener Franz Beckenbauer tunnistas, et soovib väga, et Klopist saaks Bayerni peatreener. "Ma ei taha mitte midagi muud, kui näha, et Klopp ühel päeval Bayerni lootsiks hakkaks. See oleks suurepärane kooslus."

Lisaks Liverpoolile on Klopp olnud ka Dortmundi Borussia ja Mainzi peatreener. Dortmundi viis sakslane ka kahe järjestikuse meistritiitlini aastatel 2011 ja 2012. "Jürgen tõi Saksamaale uue mängustiili. Ta on Liverpoolis täiustanud seda, mida Dortmundis alustas."

"Ma arvan, et Inglismaal töötamine võtab väga palju energiat. Premier League'i klubi peatreenerina on rohkem vastutust kui Bundesligas töötades," lisas Beckenbauer.

"Ma austan Beckenbauerit ja tema austab mind, aga mul on kehtiv leping Liverpooliga," kommenteeris Klopp. "Nii Dortmundil kui Bayernil on praegu väga hea peatreener. Iialgi aga ei tea, missugune on seis viie aasta pärast."