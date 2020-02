Robertson: Atletico mängijad tähistasid, nagu oleks nad juba võitnud

Atletico lõi kodumängus ainsa värava juba 4. minutil, kui nurgalöögi järel sahistas võrku Saul Niguez.

"Nad tähistasid, nagu oleksid juba võitnud. Eks me näe. Meil on vaja paar nädalat Premier League'is asju ajada ja siis tuleme tagasi Anfieldile. Me teame, et meie fännid on seal. Teame ka, et meie ise oleme seal. Sõltub neist, kas ka nemad seal kavatsevad olla," lausus Robertson.

Šotlane pildus kriitikanooli ka kohtunike suunas, kes tema arvates enne saatuslikku nurgalööki audi sisseviske õiguse eksklikult Atleticole andsid. "Sissevise pidanuks olema meie oma, seega kohtunikud eksisid seal. Nurgalöök võttis rikošeti, seal läks väga tihedaks ning nad said parima võimaliku alguse mängule," lisas Robertson.

"Nad said fännid enda taha ning hakkasid pikali kukkuma ja nii edasi, üritades natuke meile naha vahele pugeda. Arvan, et saime nende ümber kukkumisega hästi hakkama, aga me teame, et oleme sellest paremad. Õnneks on meil veel üks mäng aega asjad joonde ajada."