Roberto Firmino saab Meistrite liiga finaalis Liverpooli aidata, üks tähtmängija jääb aga kõrvale

„Ta (Firmino) treenis meiega koos eelmisel nädalal ning ta teeb kaasa ka kolmapäevase trenni. Seega on ta kindlasti finaalis osaline,“ teatas Klopp Inglismaa ajakirjandusele, et brasiillane on kubemelihase vigastusest paranenud.

Samal ajal on selgeks saanud, et poolkaitsjal Naby Keital tuleb reielihase trauma tõttu finaali kõrvalt vaadata. Keita sai trauma Meistrite liiga poolfinaali avamängus FC Barcelona vastu.

Keita on koos meeskonnaga Marbellas treeninglaagris, kuid Klopi sõnul teda väljakule oodata ei ole. „Tema finaalis osalemine on välistatud. Siiski paraneb ta väga hästi,“ avaldas Klopp.

Liverpooli ja Tottenhami Meistrite liiga finaal peetakse laupäeval Madridis. Mäng algab Eesti aja järgi kell 22.00.