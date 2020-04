PSG omanik: peame Meistrite liiga kodumängud võõrsil

PSG ei saa enne septembrikuud koduväljakul mängida, sest Prantsusmaa valitsus keelustas täna kõik spordivõistlused kuni 1. septembrini. See tähendab ühtlasi, et lõppenud on ka Prantsusmaa meistriliiga, mida PSG juhtis.

Al-Khelaifi sõnas, et ta austab valitsuse otsust ning viib PSG eurosarja kodumängud võõrsile.

"Kokkuleppel UEFA-ga kavatseme jätkata Meistrite liiga selle hooaja viimaste voorude kohtumisi nendel kuupäevadel ja kohtades, kus mängud korraldatakse. Kui meil pole võimalik Prantsusmaal mängida, peame oma kohtumised välismaal," teatas Al-Khelaifi.

PSG on taganud tugevaimas eurosarjas veerandfinaalkoha, alistades kaheksandikfinaalis Dortmundi Borussia.

Lisaks Prantsusmaa meistermeeskonnale on koha kaheksa parema hulgas taganud Madridi Atletico, Leipzig ja Atalanta.