Pochettino usub, et Kane saab Meistrite liiga finaalis Tottenhami aidata

Kane vigastas hüppeliigest Meistrite liiga veerandfinaalis Manchester City vastu. Toona arvati, et Kane'i hooaeg on läbi, kuid mees on paranenud loodetust kiiremini ning võib 1. juunil finaalis väljakule joosta.

„Kane treenib taas ja ta on läbimas taastusravi viimaseid etappe,“ avaldas Pochettino Hispaanias ajakirjanikele. „Loodame, et ta saab meid finaalis aidata. Võib olla on ta nii heas vormis, et saab kohe mängu alustada. Võib olla saab ta sekkuda pingilt.“

Tottenhami ja Liverpooli Meistrite liiga finaal peetakse 1. juunil Madridis.