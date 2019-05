Pochettino: teine poolaeg annab meile kordusmänguks lootust

"Ma arvan, et kõik on endiselt lahtine," sõnas Pocchetino pressikonverentsil. "Meil läheb raskeks, sest me kaotasime. Nüüd on vaja kordusmänguks valmistuda ning üritada võõrsil võita. Me vajame ühte tulemust - vaid võitu."

Pocchetino nõustus, et tema hoolealustel võttis mängu sisseelamine liiga kaua aega, kuid vastast ei alahinnatud. "Mängijate suhtumises polnud küsimus. Me leidsime lõpuks viisi, kuidas mängida. Tõsi on, et avapoolajal olime hädas, sest nemad näitasid rohkem energiat, olid produktiivsemad," sõnas argentiinlane. "Teine poolaeg oli palju parem. Sundisime neid madalamal mängima ning suutsime teha sellist pressingut, mida tahtsime. See teine poolaeg annab meile kordusmänguks Amsterdamis lootust."

Donny Van De Beeki 15. minuti värava kohta sõnas peatreener: "See, kuidas me selle lasime lüüa, oli valus. Me olime selles olukorras väga kehvad."

Jan Vertongheni peapõrutuse intsidendi kohta (video), kus Tottenhami arstid lubasid belglase tõsise kokkupõrke järel uuesti väljakule, kuid kaitsja oli sunnitud juba minut hiljem platsilt tuikudes ja öökides lahkuma, ütles Pocchetino: "See oli puhtalt arstide otsus ja kohtunik küsis üle. Mina ei sekkunud. Arstid järgisid protokolli, kõik peapõrutuse testid olid tehtud."

Argentiinlane lisas, et sellistes olukordades on alati arstid "bossid" ja ta lähtus nende otsusest. "Temaga (Vertonghen) on nüüd kõik korras. Ta lahkus omal jalal ja tundus rahunenuna. Ma väga loodan, et vigastus pole tõsine," lausus treener.