Pochettino Bayerni seitsmest väravast: sakslaste iga puude läks võrku

Tottenham alustas küll hästi ja pääses 12. minutil Heung-Min Soni väravast teenitult juhtima, ent sakslased said poolajavileks 2:1 edu ja lõid teisel mängupoolel veel viis väravat (neist neli Serge Gnabrylt).

"Ma ei vaja palju aega selgitusteks. Mängisime 30 minutit hästi, alustasime hästi ja surusime kõrgelt. Poolaja lõpus oli meil aga ebaõnne, et meile värav löödi. Nad olid väga kliinilised. Pärast seda, kui realiseerisime penalti (Harry Kane seisuks 2:4 - toim.) oli meil võimalus ka kolmas lüüa. Paraku 83. kuni 88. minutil lasime hoopis endale kolm tükki lüüa," sõnas Pochettino mängujärgselt.

"Jalgpallis võib seda juhtuda. Vastaste iga puude läks väravasse. Oleme väga pettunud ja löödud, kuid peame kokku hoidma. Arvan, et oleme vaimselt tugevad. Seda kõike on raske aktsepteerida, ent me peame edasi liikuma. Selliste olukordadega tuleb hakkama saada. Hoiame kokku, aitame üksteist ja oleme üks ühine perekond. Pärast sellist kaotust on oluline kohe vastulöök anda ja uskuda endasse. See on ainus võimalus taastumiseks," jätkas argentiinlane.

Tottenhami hooaeg jätkub laupäeval Premier League`is võõrsilmänguga Brighton & Hove Albioni vastu. Koduliigas jagab Põhja-Londoni klubi seitsme vooru järel 11 punktiga 6.-9. kohta ning jääb liidrist Liverpoolist juba kümne punkti kaugusele.