Pochettino: avaminuti penaltiks ei ole võimalik valmistuda

Tottenham jäi finaalis kaotusseisu teisel minutil, kui Mohamed Salah realiseeris penalti, mis järgnes Moussa Sissoko juba 20. sekundi käega mängule. Lõppseisu vormistas vahetusmees Divock Origi 87. minutil.

"Olen oma mängijate pingutuse ja võitluse üle uhke. Mängisime teisel poolajal nii hästi, kuid tase oli niivõrd kõva, et sellest jäi väheks," sõnas Pochettino, vahendab BBC Sport.

"Alustada koheselt 0:1 kaotusseisust pani meid plaane muutma. See penalti oli olukord, milleks ei saa valmistuda ega treenida. Sa ei usu kunagi, et jääd juba avaminutil kaotusseisu. Peame sellest õppima ja kogemusi ammutama, nagu Liverpool eelmisel aastal (kaotasid finaalis Realile - toim.)."

"Kuigi me kõik oleme hetkel väga pettunud, olen mängijate üle uhke. Finaal on võitmiseks, mitte hästi mängimiseks... Mul on suur au seda meeskonda ja neid mängijaid juhendada, kuid minu õnnesoovid lähevad Liverpoolile," lisas argentiinlane.