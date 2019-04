Pettunud Tottenhami mängija tormas riietusruumi ja sai poolfinaali jõudmisest teada hiljem abitreeneri käest

Matši teist poolaega vigastuse tõttu pingilt vaadanud Tottenhami mängija Moussa Sissoko oli Raheem Sterlingu lisaminutite tabamuse järel nii löödud, et ta tormas kohe riietusruumi.

Kuna riietusruumis ei olnud ka telerit, siis Sissoko ei teadnudki, et Sterlingu tabamus tühistati suluseisu tõttu ning Tottenham pääses poolfinaali.

„Olin City värava järel nii pettunud, et siirdusin otse riietusruumi,“ rääkis Sossoko L'Equipe'ile. „Olin seal täiesti üksinda. Seal ei olnud ka telekat, mis oleks mängust ülekannet näidanud. Olin oma peas juba kaotusega leppinud. Seejärel tuli üks abitreener riietusruumi ja teatas mulle, et me pääsesime ikkagi edasi.“

„Panin kiiresti särgi selga ja tormasin ka väljakule tähistama. Ma ei tahtnud sellisest ajaloolisest hetkest ilma jääda,“ lisas Sissoko.